Milano - Tokyo in 21 ore: tamponi e code, inchini e ventagli. E taxi gratis per tutti (Di giovedì 22 luglio 2021) Da Linate a Fiumicino, in compagnia di Viviani, Ganna e molti altri azzurri impegnati a Tokyo. Il racconto del nostro inviato sulle procedure d'ingresso e le strettissime misure sanitarie imposte dai ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 22 luglio 2021) Da Linate a Fiumicino, in compagnia di Viviani, Ganna e molti altri azzurri impegnati a. Il racconto del nostro inviato sulle procedure d'ingresso e le strettissime misure sanitarie imposte dai ...

Advertising

LorenzPardini : RT @rep_milano: Olimpiadi di Tokyo, tra star e debuttanti la carica dei 56 atleti lombardi in cerca di gloria - donotbeordinary : RT @Eurosport_IT: ?? ?? Tokyo 2020 - Il diario di @valemarchei14 ( ?? Day 1) Dalla partenza da Milano all'arrivo in Giappone tra tamponi e la… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Olimpiadi di Tokyo, tra star e debuttanti la carica dei 56 atleti lombardi in cerca di gloria - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Olimpiadi di Tokyo, l'oro Alberto Cova: 'Un lavoro di anni per arrivarci, adesso tifiamo tutti per i nostri ragazzi' https:… - deutschebankIT : RT @unimib: #Bicoccastories I nostri studenti campioni dello sport pronti a rappresentare l’Italia alle olimpiadi di #Tokio2020 ???? Abbiamo… -