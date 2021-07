Milano: donne travolte da mezzo agricolo, amico conferma ricostruzione fatti (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - E' stato interrogato il 35enne cittadino marocchino che si trovava in compagnia delle due donne sue connazionali decedute nelle campagne di San Giuliano Milanese lo scorso 3 luglio, travolte da un mezzo agricolo. L'uomo ha confermato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti già delineata e definita dai carabinieri e dalla Procura di Lodi. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare tutti i soggetti presenti al momento dei fatti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. (Adnkronos) - E' stato interrogato il 35enne cittadino marocchino che si trovava in compagnia delle duesue connazionali decedute nelle campagne di San Giuliano Milanese lo scorso 3 luglio,da un. L'uomo hato sostanzialmente ladeigià delineata e definita dai carabinieri e dalla Procura di Lodi. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare tutti i soggetti presenti al momento dei

