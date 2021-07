Milano: Bernardo, 'per Sala periferie sono spot elettorale' (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - "Credo che alla fine" per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le periferie "siano state solo un pensiero fuggevole, uno spot da campagna elettorale". Lo afferma Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra a Milano, dopo il sopralluogo ieri notte a Rogoredo. "Al di là di tagliare i nastri delle opere pensate dal centrodestra, non ci sono risultati. Noi invece insieme li portiamo, perché applicheremo un metodo: prevenzione a 360 gradi e presidi ovunque. La sicurezza è un diritto di tutti perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. (Adnkronos) - "Credo che alla fine" per il sindaco di, Giuseppe, le"siano state solo un pensiero fuggevole, unoda campagna". Lo afferma Luca, candidato sindaco per il centrodestra a, dopo il sopralluogo ieri notte a Rogoredo. "Al di là di tagliare i nastri delle opere pensate dal centrodestra, non cirisultati. Noi invece insieme li portiamo, perché applicheremo un metodo: prevenzione a 360 gradi e presidi ovunque. La sicurezza è un diritto di tutti perché ...

Advertising

matteosalvinimi : A Milano, inaugurazione di un nuovo point elettorale Lega in viale Abruzzi, pronti anche qui a portare il centrodes… - matteosalvinimi : In diretta dal Palazzo delle Stelline di Milano, presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra, Lu… - matteosalvinimi : Buon venerdì Amici! Alle 11.30 seguite in diretta da Milano la presentazione ufficiale del candidato sindaco del ce… - DomenicoOtacher : RT @PartitComunista: Elezioni Milano, il candidato comunista Pascale: “Sala e Bernardo, due facce della stessa medaglia”. - babdi302 : RT @PartitComunista: Elezioni Milano, il candidato comunista Pascale: “Sala e Bernardo, due facce della stessa medaglia”. -