Milano, al Niguarda la prima donatrice lombarda di ovociti (Di giovedì 22 luglio 2021) All'ospedale Niguarda di Milano , la prima donatrice lombarda di ovociti . La donna si è sottoposta ad una lunga procedura, culminata nella donazione di 23 ovuli che permetterà a quattro coppie di ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) All'ospedaledi, ladi. La donna si è sottoposta ad una lunga procedura, culminata nella donazione di 23 ovuli che permetterà a quattro coppie di ...

Advertising

Filippo_Magnani : RT @MarcoGranelliMI: Un'ottima notizia per #Milano: in arrivo finanziamenti fino a 130 milioni del Bando del @mims_gov #PINQua , Programma… - incivilta : RT @trinita79: @cooltra segnalo una serie di scooter parcheggiati sul marciapiede fronte Ospedale Niguarda @malasharing @InciviliaMilano @i… - trinita79 : @cooltra segnalo una serie di scooter parcheggiati sul marciapiede fronte Ospedale Niguarda @malasharing… - Fabiobros : RT @MarcoGranelliMI: Un'ottima notizia per #Milano: in arrivo finanziamenti fino a 130 milioni del Bando del @mims_gov #PINQua , Programma… - MarcoGranelliMI : Un'ottima notizia per #Milano: in arrivo finanziamenti fino a 130 milioni del Bando del @mims_gov #PINQua , Program… -