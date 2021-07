Milan – Kessié allontana le voci sul rinnovo: il messaggio dell’ivoriano (Di giovedì 22 luglio 2021) Franck Kessié allontana le voci circolate nelle ultime ore in merito al suo rinnovo con il Milan: il post del centrocampista ivoriano Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Francklecircolate nelle ultime ore in merito al suocon il: il post del centrocampista ivoriano

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Milan Kessie, il rinnovo ora è un giallo: in settimana summit con l' agente La reale proposta del Milan, però, potrebbe non superare i 4 milioni offerti a Calhanoglu e se la situazione fosse davvero questa, allora i rapporti tra le parti potrebbero compromettersi ...

Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live calcio: scivola la Germania, Giappone ok ... a segno anche il giocatore del Milan Franck Kessie, autore anzi del gol del trionfo finale. Da aggiungere per il tabellone che sono invece in corso le sfide Argentina - Australia, Giappone - ...

La reale proposta del Milan, però, potrebbe non superare i 4 milioni offerti a Calhanoglu e se la situazione fosse davvero questa, allora i rapporti tra le parti potrebbero compromettersi ... a segno anche il giocatore del Milan Franck Kessie, autore anzi del gol del trionfo finale. Da aggiungere per il tabellone che sono invece in corso le sfide Argentina - Australia, Giappone - ...