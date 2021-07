Milan, Ballo - Touré: "Sono molto felice. Con Pioli posso migliorare tanto" (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 luglio 2021 " In casa Milan oggi è stato il giorno di Fodé Ballo - Touré . Il terzino sinistro classe 1997 " acquistato dal Monaco per una cifra vicina ai cinque milioni di euro " è stato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021)o, 22 luglio 2021 " In casaoggi è stato il giorno di Fodé. Il terzino sinistro classe 1997 " acquistato dal Monaco per una cifra vicina ai cinque milioni di euro " è stato ...

Advertising

acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - DiMarzio : #Milan, le parole in conferenza stampa di Fodé #BalloTouré - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - infoitsport : Milan, Ballo-Touré: 'Sono veloce come Theo, devo migliorare in zona gol' - infoitsport : Milan, Ballo-Touré: ‘Contentissimo di essere qui, non credevo alla trattativa’ -