Milan, Ballo-Touré: “Io come Theo? Ognuno ha il suo stile di gioco” | News (Di giovedì 22 luglio 2021) Ecco cosa ha risposto Fodé Ballo-Touré durante la conferenza stampa di presentazione alla domanda sul paragone con Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Ecco cosa ha risposto Fodédurante la conferenza stampa di presentazione alla domanda sul paragone conHernandez

Advertising

acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - DiMarzio : #Milan, le parole in conferenza stampa di Fodé #BalloTouré - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - PianetaMilan : @acmilan, #BalloToure: “Io come @TheoHernandez? Ognuno ha il suo stile di gioco” | News #ACMilan #Milan… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Milan, le parole in conferenza stampa di Fodé #BalloTouré -