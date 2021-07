Milan, Ballo Toure: “Il Milan è un grandissimo club, un’opportunità del genere non potevo lasciarmela sfuggire” (Di giovedì 22 luglio 2021) Ha parlato oggi il nuovo acquisto dei rossoneri Ballo Toure, che partirà come riserva di Theo Hernandez a sinistra. Il giocatore ex Monaco ha parlato della grande gioia di essere arrivato al Milan, di Theo Hernandez, di Maldini e Pioli e del primo impatto in Italia. Milan, le prime impressioni di Ballo Toure Il giovane terzino ex Monaco ha iniziato raccontando i dettagli della trattativa e lasciando le sue impressioni sul Milan e sul campionato italiano in generale: “Sono molto contento di essere qui. All’inizio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Ha parlato oggi il nuovo acquisto dei rossoneri, che partirà come riserva di Theo Hernandez a sinistra. Il giocatore ex Monaco ha parlato della grande gioia di essere arrivato al, di Theo Hernandez, di Maldini e Pioli e del primo impatto in Italia., le prime impressioni diIl giovane terzino ex Monaco ha iniziato raccontando i dettagli della trattativa e lasciando le sue impressioni sule sul campionato italiano in generale: “Sono molto contento di essere qui. All’inizio ...

Advertising

acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - DiMarzio : #Milan, le parole in conferenza stampa di Fodé #BalloTouré - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - notizie_milan : Verso Milan-Modena: spazio a Ballo-Touré e Diaz? - Giacomobacci2 : RT @AndreaPropato: Ballo #Tourè: “Maldini? Sono molto contento che Maldini mi ha portato al Milan e mi ha dato la sua fiducia. E' un riferi… -