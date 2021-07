Michelle Pfeiffer rivende la sua casa di Los Angeles

Michelle Pfeiffer (ri)vende la sua casa di Los Angeles (Di giovedì 22 luglio 2021) Comprare e poi rivendere case da capogiro è uno dei business preferiti dalle star di Hollywood. L’ultima novità riguarda l’attrice premio Oscar Michelle Pfeiffer e suo marito produttore e sceneggiatore David E. Kelley, che hanno appena messo rimesso sul mercato una villa che hanno acquistato a Los Angeles a gennaio del 2020 per 22 milioni di dollari rialzando il prezzo in modo consistente: ora costa 25 milioni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Comprare e poi rivendere case da capogiro è uno dei business preferiti dalle star di Hollywood. L’ultima novità riguarda l’attrice premio Oscar Michelle Pfeiffer e suo marito produttore e sceneggiatore David E. Kelley, che hanno appena messo rimesso sul mercato una villa che hanno acquistato a Los Angeles a gennaio del 2020 per 22 milioni di dollari rialzando il prezzo in modo consistente: ora costa 25 milioni.

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Pfeiffer Judy Greer e Brec Bassinger star del film LA Bound Oltre a Halloween Kills , prossimamente Judy apparirà sugli schermi, questa volta televisivi, con la serie The First Lady, progetto per Showtime , che avrà come protagoniste anche Michelle Pfeiffer e ...

Dolomiti, la denuncia degli ambientalisti: 'Vogliono costruire un mega hotel sul Passo Giau. Impedire una colata di cemento inutile' Non a caso vanno a girarci film, come "Ladyhawke" , con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Si sprecano poi motivi idrogeologici, di tutela del prato cresciuto sopra la roccia dolomitica. Un cantiere ...

Michelle Pfeiffer: «Ho una bussola interiore» Io Donna Maleficent 3, le possibilità del film Maleficent 3, quando uscirà. Maleficent: Mistress of Evil è uscito nel 2019 e ha posto Maleficent e Aurora contro la regina Ingrith di Ulstead (Michelle Pfeiffer), un'antagonist ...

Judy Greer e Brec Bassinger star del film LA Bound Le attrici Judy Greer e Brec Bassinger saranno le protagoniste del film LA Bound, scritto e diretto da Chris McGowan. Judy Greer e Brec Bassinger saranno le protagoniste del film LA Bound, un progetto ...

