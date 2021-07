Michelle Hunziker: il gesto del marito lascia senza parole (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ stata la stessa presentatrice svizzera ha mostrare che cosa è successo con il marito, stiamo parlando di Michelle, stupendo tutti. Michelle Hunziker ed il gesto che stupisce del marito Tomaso TrussardiCome sappiamo lei è una donna del mondo dello spettacolo molto amata, che con il passare degli anni ha acquistato un posto speciale nel cuore degli italiani per via della sua incredibile bellezza e simpatia. Stiamo parlando ovviamente di Michelle Hunziker, che nelle ultime ore ha pubblicato un gesto che ha fatto il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ stata la stessa presentatrice svizzera ha mostrare che cosa è successo con il, stiamo parlando di, stupendo tutti.ed ilche stupisce delTomaso TrussardiCome sappiamo lei è una donna del mondo dello spettacolo molto amata, che con il passare degli anni ha acquistato un posto speciale nel cuore degli italiani per via della sua incredibile bellezza e simpatia. Stiamo parlando ovviamente di, che nelle ultime ore ha pubblicato unche ha fatto il ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker scappa da Antonella Clerici: All Together Now cambia giorno - infoitcultura : Michelle Hunziker: dopo 10 anni d'amore, il clamoroso gesto del marito Tomaso - infoitcultura : Michelle Hunziker senza parole: “Dopo 10 anni arrivano”, il gesto del marito - zazoomblog : Michelle Hunziker senza parole: “Dopo 10 anni arrivano” il gesto del marito - #Michelle #Hunziker #senza #parole:… - zazoomblog : Michelle Hunziker senza parole: “Dopo 10 anni arrivano” il gesto del marito - #Michelle #Hunziker #senza #parole: -