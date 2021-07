Mezzo Mineirazo in un tempo | il Brasile rifila 3 gol in 23 minuti alla Germania olimpica VIDEO

(Di giovedì 22 luglio 2021)fine del primolavede all’orizzonte la replicadel. Così com’era finito l’Europeo della nazionale di calcio tedesca, così comincia il torneo a Tokyo per la selezione: inra ilè già avanti 3-0. Tripletta di Richarlison L’attaccante brasiliano ne ha fatti tre in 23effettivi. Mentre “lanon riesce a opporre resistenza”, scrivono i giornali online tedeschi. Angosciati da quel precedente infamante: 8 luglio 2014, semifinali del Mondiale brasiliano, ...

Advertising

napolista : Comincia malissimo il torneo a Tokyo per la selezione olimpica tedesca: in mezzora il Brasile è già avanti 3-0. Tri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo Mineirazo

L'Ultimo Uomo

...per giornate del genere sono stati coniati celeberrimi neologismi come "Maracanazo" o "", ...fuori da un torneo - il cui format è oggetto di studio nelle facoltà di psicologia dimondo - ......per giornate del genere sono stati coniati celeberrimi neologismi come "Maracanazo" o "", ...fuori da un torneo - il cui format è oggetto di studio nelle facoltà di psicologia dimondo - ...