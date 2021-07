Meteo | weekend di caldo africano | temperature sino a 43° 35 a Roma e Firenze Da lunedì torna il maltempo

(Di giovedì 22 luglio 2021), le previsioni per il23-25 luglio. Sarà un fine settimana diquello che si appresta a vivere l'Italia. Il primodi grande esodo estivo sarà...

, le previsioni per il23 - 25 luglio . Sarà un fine settimana di caldo africano quello che si appresta a vivere l'Italia. Il primodi grande esodo estivo sarà infatti ...Vediamo ora la tendenzaper il. CONTINUA A LEGGEREcon caldo intenso ma anche temporali al Nord I principali modelli matematici continuano a confermare una evoluzione sinottica ...Meteo Torino - Instabilità sul Piemonte con acquazzoni e temporali. Nel weekend una perturbazione atlantica porta un peggioramento delle condizioni meteo ...Caldo e afa in arrivo a Roma. Come prevede il metereologo Stefano Ghisu di 3Bmeteo, sulla Capitale ci attende un weekend stabile grazie all'anticiclone africano, che andrà rafforzandosi sul Centro-Sud ...