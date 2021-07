Meteo, tra caldo estremo e violenti temporali: cosa accadrà nel weekend (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci avviciniamo al weekend ed il Meteo italiano è pronto a prendere una via estrema dividendosi tra un caldo asfissiante e violenti temporali: la situazione. Si avvicina il weekend e la penisola si prepara ad avere un Meteo caratterizzato dalle condizioni estreme. Infatti in primo luogo troveremo il rovente anticiclone africano, che dal Sahara si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci avviciniamo aled ilitaliano è pronto a prendere una via estrema dividendosi tra unasfissiante e: la situazione. Si avvicina ile la penisola si prepara ad avere uncaratterizzato dalle condizioni estreme. Infatti in primo luogo troveremo il rovente anticiclone africano, che dal Sahara si L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - half_blade : Grazie @LorenzoTedici per sottolineare le correlazioni tra il cambiamento climatico e i vari impatti sulla vita. È… - infoitinterno : METEO fine LUGLIO: Italia contesa tra ANTICICLONE AFRICANO e forti TEMPORALI - ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND #ESTREMO, NON #SOLO #CALDO #INFERNALE, anche #VIOLENTI #TEMPORALI tra #SABATO e #DOMENICA - andreastoolbox : METEO fine LUGLIO: Italia contesa tra ANTICICLONE AFRICANO e forti TEMPORALI « 3B Meteo -