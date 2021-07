Meteo oggi giovedì 22 luglio: tempo prevalentemente stabile sull’Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Meteo oggi giovedì 22 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del cielo sereno e delle temperature alte su molte aree del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabayoggi giovedì 22 luglio il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dall’arrivo dalla terza ondata di calore. Stando a quanto riportato da ‘Meteo.it’, tra il Mar Mediterraneo e le zone del sud est europeo dovrebbe essere presente l’anticiclone. Dovrebbe essere gradualmente in ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 luglio 2021)22: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del cielo sereno e delle temperature alte su molte aree del nostro Paese. Le previsioni delper le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabay22il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dall’arrivo dalla terza ondata di calore. Stando a quanto riportato da ‘.it’, tra il Mar Mediterraneo e le zone del sud est europeo dovrebbe essere presente l’anticiclone. Dovrebbe essere gradualmente in ...

