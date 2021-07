Mercedes-Benz - Solo elettriche entro la fine del decennio (Di giovedì 22 luglio 2021) entro la fine del decennio, la Mercedes-Benz venderà Solo automobili elettriche, su tutti i mercati dove le condizioni lo consentiranno. Un annuncio che si riferisce evidentemente all'Europa occidentale e alla Cina, prima di tutto, e che sintetizza un cambio di strategia estremamente significativo rispetto al pur recente piano industriale aggiornato dell'anno scorso: Stoccarda passerà da una filosofia "electric first", dove i modelli a zero emissioni avevano già la priorità in termini di progettualità e investimenti, a una "electric only". Nella quale le auto a batteria ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 luglio 2021)ladel, lavenderàautomobili, su tutti i mercati dove le condizioni lo consentiranno. Un annuncio che si riferisce evidentemente all'Europa occidentale e alla Cina, prima di tutto, e che sintetizza un cambio di strategia estremamente significativo rispetto al pur recente piano industriale aggiornato dell'anno scorso: Stoccarda passerà da una filosofia "electric first", dove i modelli a zero emissioni avevano già la priorità in termini di progettualità e investimenti, a una "electric only". Nella quale le auto a batteria ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Mercedes - Benz tutta elettrica, 40 miliardi entro il 2030 e 8 fabbriche per le batterie La casa di Stoccarda prevede tre nuove piattaforme per i diversi segmenti e una capacità di oltre 200 Gigawattora da produrre in Europa Mercedes - Benz è pronta a diventare totalmente elettrica entro il 2030 ("se le condizioni del mercato lo consentiranno"), senza rinunciare agli obiettivi sui margini, anche in un mondo tutto a ...

Daimler: annuncia oltre 40 mld per elettrico, aprira' 8 nuovi stabilimenti Il produttore di Mercedes - Benz prevede di aprire otto stabilimenti nel mondo per le batterie, componente chiave dei modelli elettrici, segno della volonta' di abbandonare rapidamente i combustibili ...

Mercedes-Benz - Solo elettriche entro la fine del decennio - Quattroruote.it Quattroruote Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica Mercedes-Benz investirà oltre 40 miliardi di euro tra il 2022 e il 2030 per sviluppare nuovi veicoli elettrici a batteria.

Mercedes sempre più elettrica: 40 miliardi di investimenti fino al 2030 La transizione è già iniziata, con il lancio di EQA, EQB, EQV e l’ammiraglia EQS, tanto che già nel 2022 tutti i segmenti in cui opera la Casa di Stoccarda ci sarà almeno una versione elettrica. Tre a ...

