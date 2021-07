Mercedes-Benz sarà completamente elettrica entro la fine del 2030: l’annuncio che dà il via a un’era (Di giovedì 22 luglio 2021) La Stella a tre punte ha come obiettivo solo l’elettrico. entro il 2030 tutte le auto e i van saranno alimentati a batteria. Dal 2025 ci saranno piattaforme solo elettriche e in otto anni Mercedes investirà 40 miliardi di euro.... Leggi su dday (Di giovedì 22 luglio 2021) La Stella a tre punte ha come obiettivo solo l’elettrico.iltutte le auto e i van saranno alimentati a batteria. Dal 2025 ci saranno piattaforme solo elettriche e in otto anniinvestirà 40 miliardi di euro....

Advertising

derekuknow2 : @MySportsUpdate Mercedes Benz superdome is betta - 1bgotfans : No more Mercedes Benz Superdome? - salutegreen24 : Dopo la separazione (attesa entro fine anno) della divisione Truck, Mercedes-Benz si prepara a un futuro 100% elett… - zazoomblog : Mercedes - Benz si prepara a diventare completamente elettrica - #Mercedes #prepara #diventare - sole24ore : Mercedes-Benz tutta elettrica, 40 miliardi entro il 2030 e 8 fabbriche per le batterie -