Mercedes: Allison annuncia la fine degli sviluppi per il 2021

Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha annunciato la fine degli sviluppi per la stagione 2021. La scuderia si dedicherà alla progettazione della vettura per il 2022.

Gp Silverstone: Stroll disturbato da un elicottero

Mercedes: Allison ha totalmente bloccato lo sviluppo?

L'obiettivo della Mercedes è quello di confermarsi per l'ottava stagione consecutiva come padrona della Formula Uno. La stagione 2021 ha però messo in mostra la forza della Red Bull, determinata a portare a casa un ...

