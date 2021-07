Meraviglia di Kessie | che gol del milanista in Costa d’Avorio-Arabia Saudita VIDEO

(Di giovedì 22 luglio 2021) Grandissime sorprese nelle prime partite delle Olimpiadi di calcio a Tokyo. La corazzata Spagna non è andata oltre il pareggio contro l’Egitto (0-0), tonfo della Francia che ha perso clamorosamente contro il Messico con il risultato di 4-1. La Nuova Zelanda ha superato la Corea del Sud con il punteggio di 1-0. In campo, anche in questo caso tante emozioni. Un protagonista è stato Franck Kessié, il calciatore del Milan ha messo a segno il gol del 2-1: grandissima giocata del centrocampista che ha superato il portiere avversario con un tiro potentissimo. Che gol il presidente ?? ...

DONNARUMMA, CALABRIA, KJAER, TOMORI, THEO HERNANDEZ, BENNACER (81' MEITE'), KESSIE, SAELEMAEKERS (... Diavolo, che meraviglia. MIGLIORI IN CAMPO: BRAHIM DIAZ, TOMORI, KJAER MIGLIORI IN CAMPO BONUS: ...Grandissime sorprese nelle prime partite delle Olimpiadi di calcio a Tokyo. La corazzata Spagna non è andata oltre il pareggio contro l'Egitto (0-0), tonfo della Francia che ha perso clamorosamente co ...