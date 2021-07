(Di giovedì 22 luglio 2021) Seconda giornata, oggi, per, la festa di FdI diin corso aVittorio, nel cuore del quartiere Esquilino. Alla kermesse, iniziata ieri e in programma fino a domani, sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli; il candidato del centrodestra a sindaco di, Enrico Michetti; la presidente di FdI, Giorgia. Non un semplice appuntamento elettorale, ma un vero e proprio laboratorio per, fatto di focus, dibattiti, progetti, tutti collegati da una precisa idea di città. Tanti focus, un’unica idea di ...

- SecolodItalia1 : Meloni a "Piazza Italia": «Facciamo risorgere Roma e poi… "ciaone" a tutte le altre Capitali» (video)…

Lo ha dichiarato la leader di Fdi Giorgiaa margine dall'iniziativa organizzata da Fdi a Roma aVittorio. 22 luglio 2021... e sabato 24 e domenica 25 luglio dalle 10 alle ore 18 in Viale Belforte davanti al civico 99 e a San FermoSpozio . "Come sottolineato da Giorgia, raccoglieremo le firme per i ...Salvini contestato a Napoli, dal balcone appare un "49" durante la sua visita a Piazza Nazionale Salvini ... L'intervento di Gaetano Manfredi su Fanpage.it Meloni (Fdi): "Maresca ottimo candidato ..."Verbi come 'rivendico' non mi fanno impazzire. Preferisco espresssioni come 'parliamone', 'sediamoci e confrontiamoci' per trovare delle soluzioni. Invito quindi Giorgia Meloni a incontrarsi con i le ...