(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Fininvest,mettonoalle. Lo fanno sapere le tre società, con una congiunta, annunciando che, a seguito di quanto già comunicato al mercato il 3 maggio 2021, in data odierna è avvenuto il closing relativo all’accordo globale raggiunto dalle stesse per metterealle loro, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, Fininvest ha acquistato il 5% del capitale sociale didetenuto direttamente da, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto ...

Advertising

DividendProfit : Mediaset e Vivendi, fine delle controversie - ItaliaOggi : Tv, Fininvest, Mediaset e Vivendi mettono fine alle controversie - liberenotizie : Mediaset chiude accordo con Vivendi, Fininvest oltre il 50%. Adnkronos - ultimora - TV7Benevento : Mediaset chiude accordo con Vivendi, Fininvest oltre il 50%... - Adnkronos : #Mediaset chiude l'accordo con #Vivendi, stop a tutte le cause pendenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Vivendi

Affaritaliani.it

In perdita( - 1,4%), nel giorno del closing dell'accordo cone Fininvest per la chiusura delle reciproche controversie. .Intesa per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti Fininvest,hanno siglato il closing dell'accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, ...Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno siglato il closing dell'accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando ...(Teleborsa) - Fininvest, Mediaset e Vivendi mettono fine alle controversie. Lo fanno sapere le tre società, con una congiunta, annunciando che, a seguito di quanto già comunicato al mercato il ...