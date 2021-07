Mediaset, chiuso l'accordo con Vivendi. Fininvest sale oltre il 50% (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l'accordo con Vivendi, Fininvest torna ad avere oltre il 50% di quote della sua controllata Mediaset. Non accadeva dal 2005 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l'contorna ad avereil 50% di quote della sua controllata. Non accadeva dal 2005

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset chiuso Mediaset , chiuso l'accordo con Vivendi . Fininvest sale oltre il 50% Nello specifico, la holding Fininvest ha acquistato il 5% del capitale sociale di Mediaset detenuto da Vivendi e in questo modo, dopo 16 anni, torna a possedere oltre il 50% delle azioni della sua ...

Borsa: Milano cauta (+0,5%), bene le banche e Atlantia ...7%) e Intesa (+0,6%), con una corsa di Mps (+3,6%), , il giorno dopo avere chiuso con 150 milioni ... In perdita Mediaset ( - 1,4%), nel giorno del closing dell'accordo con Vivendi e Fininvest per la ...

