Mediaset chiude accordo con Vivendi | Fininvest oltre il 50%

(Di giovedì 22 luglio 2021)hanno siglato il closing dell'globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In ...

Adnkronos

Con tale acquisto Fininvest torna a possedere oltre il 50% di, considerando i diritti di voto (esattamente il 50,99%). Non succedeva dal 2005. Dalle società si ricorda che, nell'ambito degli ...
(Adnkronos) - Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno siglato il closing dell'accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro ...