“Me” | il nuovo tatuaggio è il suo ritratto Ed è subito bufera sulla famosa

(Di giovedì 22 luglio 2021) Uncondiviso con i quasi due milioni di follower che vanta su Instagram. E che! La notizia è che la popolare influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di tatuare se stessa in pratica sul braccio. Un, anche se nel disegno ben visibile dalle sue Storie si è fatta ritrarre con una corona in testa, proprio come una regina. Nel commento alla foto scrive solo “Me”. E tagga lo studio di tattoo a cui si è rivolta. Lo scatto colè statocondiviso da varie pagine social e i commenti ...

fl3vrlix : quanto è bello bohhh non smetto di guardare questa foto nuovo tatuaggio - ___sassenach : Da oggi in poi il nuovo metro di paragone per stabilire quanto un* è egocentric* e narcisista è il tatuaggio della… - mercipourlefeu : credo che un tatuaggio, un nuovo taglio e un piercing risolverebbero tutti i miei problemi al momento - hugmelanaa : questa mattina io e la mia migliore amica abbiamo affrontato il discorso tatuaggi, totalmente a caso. sono tornata… - chvorine : la voglia di farmi un nuovo tatuaggio è veramente alta -

La nota influencer Chiara Nasti ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio, cioè se stessa. Questo è il risultato che lasciamo commentare a voi.