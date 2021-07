Mattarella compie 80 anni | video celebrativi di Mancini | Morandi | Vio | Grandi | May | Favino e Panariello

Advertising

repubblica : Mattarella compie 80 anni, tra popolarità al top e l'ipotesi del bis - Avvenire_Nei : Il compleanno il 23 luglio. Le mani del presidente Mattarella. E i suoi 80 anni - eziomauro : Mattarella compie 80 anni tra popolarità al top e l'ipotesi del bis - Sfranky861 : RT @andreasso1951: Mattarella compie 80 anni - Italia - - riccardolavelli : RT @andreasso1951: Mattarella compie 80 anni - Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella compie

Venti personalità tra musica, spettacolo, tv, letteratura e sport fanno, ognuno a suo modo, gli auguri al presidente della Repubblica Sergioche domani80 anni. Il tutto in un video,...' Il presidente- ha detto il sindaco Dario Nardella - è una figura di garanzia insostituibile che ha dato prova di lungimiranza, fermezza ed equità in tutto il suo mandato e in ...Ci sono Roberto Mancini e Gianni Morandi , Stefano Accorsi e Paolo Fresu , Irene Grandi e Bebe Vio , Nicole Orlando e Fiona May , Pierfrancesco Favino , ...Sergio Mattarella compie 80 anni: nel video di auguri tanti nomi italiani di spicco, fra cui Roberto Mancini, Bebe Vio e Fiona May.