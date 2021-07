Matrimonio a Prima Vista 7: la prima puntata questa sera in simulcast sui canali Discovery. Ecco le Coppie (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis Sorpresa estiva per il pubblico dei canali Discovery: la settima stagione di Matrimonio a prima Vista Italia (la quarta targata Discovery) non debutterà direttamente ad ottobre su Real Time, come annunciato alla presentazione del palinsesti 2021/2022, ma sarà anticipata dalla messa in onda della prima puntata oggi alle 21.25, in simulcast su tutti i principali canali del gruppo. Le nuove tre Coppie, che gli abbonati a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis Sorpresa estiva per il pubblico dei: la settima stagione diItalia (la quarta targata) non debutterà direttamente ad ottobre su Real Time, come annunciato alla presentazione del palinsesti 2021/2022, ma sarà anticipata dalla messa in onda dellaoggi alle 21.25, insu tutti i principalidel gruppo. Le nuove tre, che gli abbonati a ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 22 LUGLIO 2021: UN GIOVEDÌ TRA IL RICORDO DI BORSELLINO, DOC E MATRIMONIO A PRIMA VISTA - bubinoblog : GUIDA TV 22 LUGLIO 2021: UN GIOVEDÌ TRA IL RICORDO DI BORSELLINO, DOC E MATRIMONIO A PRIMA VISTA - Alessia78475390 : RT @Diamonds97__: Il matrimonio non è avvenuto perché Ferit ha visto la sposa prima della cerimonia. Le basi ragazzi #LoveIsInTheAir https:… - bimbadisanem : RT @Diamonds97__: Il matrimonio non è avvenuto perché Ferit ha visto la sposa prima della cerimonia. Le basi ragazzi #LoveIsInTheAir https:… - Diamonds97__ : Il matrimonio non è avvenuto perché Ferit ha visto la sposa prima della cerimonia. Le basi ragazzi #LoveIsInTheAir -