Marzullo vuota il sacco a Dedicato | “Volevo passare la notte con lei”

Leggi su chenews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Gigiha rivelato aun aneddoto del suo passato. A quanto pare ci aveva provato con una nota donna dello spettacolo. Rai – Gigi(GettyImages)Gigiè da sempre uno dei giornalisti più apprezzati in Italia. Nonostante le tantissime apparizioni televisive che lo hanno visto protagonista negli anni è sempre stato una persona molto riservata. Della sua vita privata si conosce davvero pochissimo ed è raro che ne parli davanti ad un microfono. Sposato dal 2018 con Antonella De Iuliis, non è mai sceso nei particolari delle sue precedenti storie amorose. In questa estate è ...