(Di giovedì 22 luglio 2021)Rui: “al? Ottima impressione”Rui ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, di, Zielinski e la vittoria dell’Italia Euro2020. Queste le sue parole:RUICON“Sonocon, Napoli-Verona ormai è passata, fa parte della stagione scorsa. -afferma Nario Rui – Ora abbiamo cambiato allenatore e quindi bisogna pensare al, migliorando ciò ...

Advertising

napolista : A Radio Kiss Kiss Napoli: «Ho sempre avuto un debole per Zielinski. A prescindere dalle prestazioni darò sempre il… - Enzovit : Mario Rui: ''D’accordo con Spalletti, pensiamo al futuro'' - neifatti : Mario Rui a radio Kiss Kiss Napoli: “Io resto qui” - tuttonapoli : Mario Rui scommette su Zielinski: 'Ho un debole per lui dai tempi di Empoli, farà la differenza!' - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

Intervista aEcco le dichiarazioni dia Radio Kiss Kiss Napoli, riportate da Calcio Napoli 24: Calciomercatoe i compagni di squadra Una promessa per i tifosi ...ammette che resterà a Napoli anche per la prossima stagione . Il terzino portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss kiss Napoli. 'Luciano Spalletti è un grandissimo ...A Radio Kiss Kiss Napoli: «Ho sempre avuto un debole per Zielinski. A prescindere dalle prestazioni darò sempre il massimo» ...Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista direttamente da Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.