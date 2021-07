Mario Balotelli contro la sua ex | “basta fare figli solo per soldi”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Botta e risposta sui social trae l'ex fidanzata: il calciatore su Instagram ha pubblicato una storiale donne che fannoperma la ragazza si è sentita chiamata in causa. Trae l'ex fidanzata, Clelia, è bagarre social: il calciatore nelle storie di Instagram ha tuonatole donne che fannoper. La donna, sentendosi chiamata in causa, ha risposto accusandodi perseguitarla mentalmente. ...

Advertising

futbolarena : Mario Balotelli ?? - infoitsport : Mario Balotelli, chi è la sua ex fidanzata Clelia? Età, cognome, foto, figlio Lion, Instagram - jossiz2 : @SkySportsPL Mario Balotelli ????? - infoitsport : Mario Balotelli: volano stracci con la madre di suo figlio - infoitsport : Mario Balotelli all’attacco contro l’ex fidanzata Clelia: “Bisogna impedire alle donne di fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

Francesco Fredella per liberoquotidiano.itclelia E scoppia un nuovo caso. Al centro di nuovo il gossip che inondae la sua ex fidanzata Clelia, 30enne, di origini svizzere. I due hanno un figlio che si chiama Lion (si tratta del ...In attesa di tornare sui campi da calcio come nuovo giocatore dell'Adana Demirspor,fa discutere di sé sui social. Nelle scorse ore, il calciatore si è reso infatti protagonista di un acceso sfogo su Instagram che pare aver coinvolto indirettamente la sua ex fidanzata ...Botta e risposta sui social tra Mario Balotelli e l'ex fidanzata: il calciatore su Instagram ha pubblicato una storia contro le donne che fanno figli solo per soldi ma la ragazza si è sentita chiamata ...Antalyaspor, è ufficiale l'ingaggio di Andrea Poli che firma un triennale: è il quinto italiano nel campionato turco ...