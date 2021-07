Maria De Filippi svela il vero motivo per cui non è sui social e parla della Ferragni

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 luglio 2021)De, come si sa, è amatissima dal pubblico televisivo ma anche dagli utenti sui. Moltissime sono le pagine a lei dedicate, ma è anche noto che lei non ne abbia una sua ufficiale. Ma come mai questa scelta di non sbarcare sui principalinostrani? Se solo avesse un profilo personale su Twitter, Instagram e Facebook, infatti, la Degodrebbe di milioni di follower, persino più delle sue colleghe. La conduttrice, tuttavia, non ha intenzione di farlo. La decisione diDeDeha ...