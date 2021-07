Maria de Filippi pensa a una donna transgender per U&D ed è caccia al nome (Di giovedì 22 luglio 2021) Dagospia ha lanciato le anticipazioni, che al momento non sono ufficiali, e da ore ormai, ci si chiede chi sarà la nuova tronista. Un’altra prima volta per Uomini e Donne, un’altra prima volta per Maria de Filippi che, con l’arrivo di una tronista transgender porta su Canale 5 un altro primato. Non in tv chiaramente, anche perchè da anni ormai, vediamo nei reality e nei talent, cast molto eterogenei, come del resto è giusto che sia. Da Vladimir Luxuria, che l’Isola dei famosi l’ha persino vinta, a Vittoria Schisano sulla pista di Ballando con le stelle, le occasioni per parlare anche di questo dedicato tema in tv, non sono mancate. E oggi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021) Dagospia ha lanciato le anticipazioni, che al momento non sono ufficiali, e da ore ormai, ci si chiede chi sarà la nuova tronista. Un’altra prima volta per Uomini e Donne, un’altra prima volta perdeche, con l’arrivo di una tronistaporta su Canale 5 un altro primato. Non in tv chiaramente, anche perchè da anni ormai, vediamo nei reality e nei talent, cast molto eterogenei, come del resto è giusto che sia. Da Vladimir Luxuria, che l’Isola dei famosi l’ha persino vinta, a Vittoria Schisano sulla pista di Ballando con le stelle, le occasioni per parlare anche di questo dedicato tema in tv, non sono mancate. E oggi ...

