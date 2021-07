Maria De Filippi, l’omaggio pensato per ricordare Michele Merlo in tv (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la morte Michele Merlo sono stati tantissimi i colleghi e gli amici che l’hanno ricordato con bei messaggi affidati ai social. Uno dei più belli è senza ombra di dubbio quello di Maria De Filippi e della redazione di Amici. E proprio alla conduttrice, il padre del cantante ha riservato delle bellissime parole. Dopo la lettera pubblicata sui social di Witty, sembra che Maria de Filippi abbia deciso (insieme alla sua redazione) di omaggiare l’artista veneto durante la prima puntata della nuova edizione di Amici. A lanciare l’indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza: “La prima ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la mortesono stati tantissimi i colleghi e gli amici che l’hanno ricordato con bei messaggi affidati ai social. Uno dei più belli è senza ombra di dubbio quello diDee della redazione di Amici. E proprio alla conduttrice, il padre del cantante ha riservato delle bellissime parole. Dopo la lettera pubblicata sui social di Witty, sembra chedeabbia deciso (insieme alla sua redazione) di omaggiare l’artista veneto durante la prima puntata della nuova edizione di Amici. A lanciare l’indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza: “La prima ...

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - audelss : RT @dangiuntolee: una volta Maria De Filippi uscendo dagli studi di registrazione di Amici vide un ragazzo piangere, non aveva superato il… - dangiuntolee : una volta Maria De Filippi uscendo dagli studi di registrazione di Amici vide un ragazzo piangere, non aveva supera… - harrysvwings : RT @MyriLoveMiry: Prego la santa Maria De Filippi che nelle prossime puntate di 'C'è Posta Per Te' faccia aprire quella cazzo di busta. #1… - MyriLoveMiry : Prego la santa Maria De Filippi che nelle prossime puntate di 'C'è Posta Per Te' faccia aprire quella cazzo di bust… -