Leggi su formatonews

(Di giovedì 22 luglio 2021), a soli sei, è morta per. Nel suo stomaco trovato un panetto di hashish. La disgrazia si è consumata nell’hinterland milanese.aveva solo seie nessuna colpa. La sua sventura è stata quella di trovare neldi casa un panetto di hashish. Non rendendosi conto di cosa fosse lo haed è morta per. E’ accaduto – riporta MonzaToday – nella frazione Villaggio Brollo di Solaro, nell’hinterland milanese.era una “bimba” molto speciale, era una cagnolina e viveva ...