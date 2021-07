Margherita Zanatta e la lite fra Veronica Ciardi e Sarah Nile | ' Cattiverie e assurdità'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il matrimonio dicon Federico Bernardeschi, fresco campione d'Europa con l'Italia, ha fatto molto parlare anche per via una diatriba fra la sposa e l'amica ed ex coinquilina del Grande ...

A difendere Veronica Ciardi arriva un'altra ex gieffina,difende Veronica Ciardi: 'Cattiverie e assurdità' Veronica Ciardi non ha risposto al post di Sarah ..., amica di Veronica Ciardi ed ospite al suo matrimonio con Federico Bernardeschi, si schiera contro Sarah Nile che, poche ore dopo il fatidico sì della Ciardi, si è lasciata andare ...Il matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, fresco campione d'Europa con l'Italia, ha fatto molto parlare anche per via una diatriba fra la sposa e l'amica ed ...La moglie del famoso conduttore Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli si è raccontata in una lunga intervista in vista del suo prossimo impegno su Canale 5 come opinionista della casa più spiata d'Italia, q ...