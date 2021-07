Margherita Zanatta difende Veronica Ciardi da Sarah Nile | “Cattiverie e assurdità!”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il matrimonio traed il calciatore Federico Bernardeschi continua a far discutere. Ad inserirsi nel dibattito è ora anche, tra i pochi ospiti “vip” alle nozze in qualità di amica dell’ex gieffina. La, dopo giorni di silenzio, ha deciso di prendere le difese della neo sposa dopo le parole pesantissime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella querelle tra le due si è inserita l'amica di Veronica Ciardi,. La conduttrice radiofonica e televisiva, che è stata concorrente dell'edizione numero undici del Grande ...Il matrimonio tra Veronica Ciardi ed il calciatore Federico Bernardeschi continua a far discutere. Ad inserirsi nel dibattito è ora anche, tra i pochi ospiti 'vip' alle nozze in qualità di amica dell'ex gieffina. La, dopo giorni di silenzio, ha deciso di prendere le difese della neo sposa dopo le parole ...Veronica Ciardi e Sarah Nile, parla un’ex gieffina: “Cattiverie e assurdità uscite dalla bocca di una certa persona” Hanno fatto molto ...In un lungo messaggio social, Margherita Zanatta, anche lei ex protagonista del Grande Fratello ma nell’edizione numero 11, ha deciso di prendere posizione, difendendo l’amica Veronica Ciardi dalle pa ...