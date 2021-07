(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo cheha rotto pubblicamente con, per non essere stata invitata al suo matrimonio,(che invece era presente alle nozze con Federico Bernardeschi) è intervenuta in difesa della sposa: “Ho sentitouscire dalla bocca di una certa persona”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fanpage : Margherita Zanatta difende Veronica Ciardi: 'Amica vera, Sarah Nile dice cattiverie' - andreastoolbox : Margherita Zanatta contro Sarah Nile: Dice cattiverie e assurdità, Veronica Ciardi un'amica vera… - glooit : Margherita Zanatta contro Sarah Nile: “Dice cattiverie e assurdità, Veronica Ciardi un’amica vera” leggi su Gloo… - ilsognosaffico : Margherita Zanatta via Instagram - ilsognosaffico : Io vorrei sapere cosa non sappiamo @ Margherita Zanatta -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Zanatta

Gossip Fanpage

... Maicol Berti , la coppia protagonista di Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse e l'ex gieffina. Intanto nella passate ore, come riporta Novella 2000 , sarebbe ...... celebrato nella città natale di Bernardeschi , erano presenti tanti amici tra cui Georgette Polizzi e Davide Tresse, Maicol Berti, ex gieffino della decima edizione e, ex ...Sui social degli amici di Veronica Ciardi commentano le parole di Sarah Nile. Ecco cosa hanno detto alcuni di loro sulle due ex gieffine ...Dopo che Sarah Nile ha rotto pubblicamente con Veronica Ciardi, per non essere stata invitata al suo matrimonio, Margherita Zanatta (che invece era ...