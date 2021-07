Mare di Puglia, acque di balneazione “eccellenti”: è la prima fra le regioni costiere Emiliano: è il più pulito d'Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Puglia è al primo posto in Italia tra le regioni costiere per qualità delle acque di balneazione risultate “eccellenti”, seguita da Toscana e Sardegna. È quanto emerge dal lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (https://www.snpambiente.it/2021/07/21/oltre-32-mila-campioni-cosi-si-controlla-la-balneazione-in-Italia/), la rete che coordina le varie Agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Laè al primo posto intra leper qualità delledirisultate “”, seguita da Toscana e Sardegna. È quanto emerge dal lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (https://www.snpambiente.it/2021/07/21/oltre-32-mila-campioni-cosi-si-controlla-la--in-/), la rete che coordina le varie Agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio ...

NoiNotizie : Mare di #Puglia, acque di balneazione 'eccellenti': è la prima fra le regioni costiere. @micheleemiliano: è il più… - ginger_jeany : RT @ItalyInTheHeart: ???? Grotta Palazzese, Polignano a Mare, Bari, Puglia ?? @pinkines #grottapalazzese #cavepalazzese #polignanoamare #bari… - lucaschiavoni : RT @rep_bari: Mare, la Puglia è prima in Italia per la qualità delle acque di balneazione: seguono Toscana e Sardegna [aggiornamento delle… - rep_bari : Mare, la Puglia è prima in Italia per la qualità delle acque di balneazione: seguono Toscana e Sardegna [aggiorname… - PistilloPaola : RT @PiacereGusto: CRUDITA' DI MARE, VISIONI DAL GARGANO Siamo al Marechiaro Beach Club di San Menaio, dove la freschezza dei prodotti è un… -