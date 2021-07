Manchester City, ‘The Sun’: accordo con il Tottenham per Kane, pronti 187 milioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha dell’incredibile quanto svelato dal tabloid “The Sun“, che in prima pagina annuncia novità in merito all’affare Harry Kane. Il Tottenham, club proprietario del suo cartellino, avrebbe infatti trovato l’accordo con il Manchester City. Ciò che desta scalpore sono però le cifre dell’operazione. Gli spurs incasserebbero infatti ben 187 milioni; l’attaccante, invece, guadagnerebbe circa 16 milioni all’anno. Numeri da capogiro che spedirebbero questa trattativa direttamente nella storia del calciomercato. Secondo il Sun è tutto fatto, perciò non bisognerà attendere molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha dell’incredibile quanto svelato dal tabloid “The Sun“, che in prima pagina annuncia novità in merito all’affare Harry. Il, club proprietario del suo cartellino, avrebbe infatti trovato l’con il. Ciò che desta scalpore sono però le cifre dell’operazione. Gli spurs incasserebbero infatti ben 187; l’attaccante, invece, guadagnerebbe circa 16all’anno. Numeri da capogiro che spedirebbero questa trattativa direttamente nella storia del calciomercato. Secondo il Sun è tutto fatto, perciò non bisognerà attendere molto ...

