Madrid: 'Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna' (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono Oltre 230 i migranti che sono riusciti a entrare in territorio spagnolo saltando in massa la barriera situata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla . Lo rendono noto i media ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono230 iche sono riusciti a entrare in territorio spagnolo saltando in massa lasituata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di. Lo rendono noto i media ...

Advertising

TGEUR24 : #Esteri #Madrid Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna, si tratta di uno dei salti… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Madrid: 'Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna' #melilla - MediasetTgcom24 : Madrid: 'Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna' #melilla - DonatellaBucci : Europa sempre più nella ?? ….. 22 Luglio 202109:51 Madrid: 'Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna' - Ca_Lato : RT @AdmGov: ??Verona: scoperti oltre 6000 #giocattoli con etichetta con dichiarazione di origine falsa. La scritta 'Made in UE' risultava i… -