"Ma dove vai senza Berlusconi, ma che fai?". Meloni da godere, Scanzi ridicolizzato: drammatica figura di palta dalla Gruber (Di giovedì 22 luglio 2021) Altra pessima figura per Andrea Scanzi. A ricordare la capacità di previsione del giornalista è la pagina Instagram di Fratelli d'Italia che condivide un filmato del passato. Qui, a Otto e Mezzo su La7, Scanzi discute con Giorgia Meloni: "Siamo sempre lì, senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?". Immediata la replica della leader di FdI: "E chi l'ha detto che prendo il 5 per cento? Ma perché dovrei prendere solo il 5 per cento? Perché?". "I sondaggi sono chiari, i numeri sono numeri. Che fa? ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Altra pessimaper Andrea. A ricordare la capacità di previsione del giornalista è la pagina Instagram di Fratelli d'Italia che condivide un filmato del passato. Qui, a Otto e Mezzo su La7,discute con Giorgia: "Siamo sempre lì,non va da nessuna parte. Che fa? Prende il 5 per cento?". Immediata la replica della leader di FdI: "E chi l'ha detto che prendo il 5 per cento? Ma perché dovrei prendere solo il 5 per cento? Perché?". "I sondaggi sono chiari, i numeri sono numeri. Che fa? ...

