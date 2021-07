M5S, Pacetti: ambiente tema tema fondamentale amministrazione, impegno continua (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “L’ambiente è sicuramente una delle tematiche fondamentali della nostra amministrazione. Dopo anni in cui questo settore è stato spolpato da Mafia Capitale, oggi, grazie alla giunta Raggi sono stati raggiunti dei grandi risultati.” “Non solo è stato effettuato il maxi-investimento da 48 milioni per il verde orizzontale, a cui si aggiungono l’appalto da 60 milioni per il verde verticale e quello da 3 milioni per la riqualificazione di 72 aree ludiche della città, ma è stato anche approvato il nuovo Regolamento del Verde.” “Inoltre, le gare sono ripartite in piena trasparenza e ciò ha permesso l’assunzione di nuovi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “L’è sicuramente una delletiche fondamentali della nostra. Dopo anni in cui questo settore è stato spolpato da Mafia Capitale, oggi, grazie alla giunta Raggi sono stati raggiunti dei grandi risultati.” “Non solo è stato effettuato il maxi-investimento da 48 milioni per il verde orizzontale, a cui si aggiungono l’appalto da 60 milioni per il verde verticale e quello da 3 milioni per la riqualificazione di 72 aree ludiche della città, ma è stato anche approvato il nuovo Regolamento del Verde.” “Inoltre, le gare sono ripartite in piena trasparenza e ciò ha permesso l’assunzione di nuovi ...

