Lutto nel mondo dello spettacolo: morto il famoso regista (Di giovedì 22 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo piange Pino Simonetti, un importante regista ed autore della Rai. L’uomo era un grande amico di Massimo Troisi. Lutto nel mondo dello spettacolo (Adobe Stock)La televisione, lo spettacolo e la cultura piangono Pino Simonetti, uno dei registi e degli autori più famosi del piccolo schermo. Una lunga carriera dietro la macchina da presa iniziata molti anni fa a San Giorgio a Cremano. E’ stato proprio il sindaco della cittadina campana a dare l’annuncio della scomparsa. Attraverso un lungo e ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilpiange Pino Simonetti, un importanteed autore della Rai. L’uomo era un grande amico di Massimo Troisi.nel(Adobe Stock)La televisione, loe la cultura piangono Pino Simonetti, uno dei registi e degli autori più famosi del piccolo schermo. Una lunga carriera dietro la macchina da presa iniziata molti anni fa a San Giorgio a Cremano. E’ stato proprio il sindaco della cittadina campana a dare l’annuncio della scomparsa. Attraverso un lungo e ...

Advertising

FiorellaArcodi1 : È come un trauma. Gli inglesi avranno bisogno di tempo per elaborare il lutto, il brutto colpo per avere perso la p… - ymirhtr : manca sempre di meno alla c4sa di c4rta ed io sono in lutto a prescindere per p4lermo non lo vedo bene nel trailer io vi porto in tribunale - Elysian__99 : Oggi, nel caso non si fosse capito, sono in lutto perché il tipo con cui mi stavo sentendo ha deciso di appendermi… - 11Giuliano : Selezione: Savona,lutto nel mondo della scuola, morto a 62 anni il professor Marco Valnegri. - MoliseTabloid : Lutto nel mondo dell’informazione, si è spento a 79 anni Pasquale Lombardi, tra i fondatori dell’Odg Molise -