L’Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento si candida a Capitale italiana della Cultura 2024 (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento si candida o ottenere il titolo di Capitale italiana della Cultura per l’anno 2024. Lo ha deliberato la giunta delL’Unione in riferimento al bando pubblicato dal Mibact lo scorso 16 giugno. Forte delle eccellenze che si trovano sui propri territori, L’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento vuole affermare un concetto di Cultura che sia capace di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021)deisio ottenere il titolo diper l’anno. Lo ha deliberato la giunta delin riferimento al bando pubblicato dal Mibact lo scorso 16 giugno. Forte delle eccellenze che si trovano sui propri territori,deivuole affermare un concetto diche sia capace di ...

Advertising

fattoquotidiano : L’Unione europea apre una procedura d’infrazione contro Polonia e Ungheria per violazione dei diritti Lgbtqi - infoitinterno : Green pass, nuovi parametri e stato di emergenza: attesa per il Consiglio dei ministri - L'Unione… - EddyGor55980228 : @Sargans2 Perché il lockdown è la continuazione dell'austerità fiscale con altri mezzi. La depressione dei consumi… - MG14057704 : @EusapiaMaria @Ivy86772030 @millywo @TgLa7 Ma davvero? Cioè questo è il tuo livello di dialogo? Per entrare in Euro… - chinafiles : L’ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico), l’Unione Europea e gli Stati Uniti si confermano come i prin… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione dei Stretta di Francesco sulla Messa in latino - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it