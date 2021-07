L’ultimo saluto a De Rienzo, i funerali a Paternopoli. Il legale: “Non saranno in forma privata per celebrare la sua umanità” (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle 15 l’addio all'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni: riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre Leggi su lastampa (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle 15 l’addio all'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni: riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre

Advertising

Mariang47614228 : L’ultima è peggiore dei falliti : l’ultimo saluto ai propri cari in cambio del green pass, neanche a Hitler sarebbe… - ABoenco : RT @MartinKeufaver: @MinutemanItaly Mia nonna si è spenta a novembre, in ospedale, durante la zona rossa. La clinica ha concesso ai figli e… - b3ing_mys3lf : Appena stata al cimitero per l'ultimo saluto a mio nonno. Adesso leggo BL hardcore :) - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Cap-Haïtien: l'ultimo saluto a Jovenel Moïse (e presto nuove elezioni) Dopo… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: L'ultimo saluto a Germano Vittoni, vice presidente del Pedale Ossolano -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto L’ultimo saluto a don Erminio Cognigni il Resto del Carlino