Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale | ecco cos’è successo

(Di giovedì 22 luglio 2021)ancora inOrmai qualche anno fa, nel 2019 per essere precisi,aveva riportato un danno al ginocchio dopo essere caduta. Un incidente che potrebbe capitare a chiunque, ma che le è costato giorni e giorni di degenza a casa. Per molto tempo, infatti, l’abbiamo vista a Che tempo che fa, L'articolo proviene da Novella 2000.

Tutti i guai erano iniziati nel 2019. Alloraera caduta in strada rompendosi rotula e polso. E aveva dovuto sottoporsi a un intervento e a una lunga riabilitazione. 'E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della ..., i messaggi dei colleghi Tra questi quello della sua cara amica , anche lei reduce da un periodo non troppo facile che l'ha vista in ospedale d'urgenza dopo un intervento ai denti ...Ormai qualche anno fa, nel 2019 per essere precisi, Luciana Littizzetto aveva riportato un danno al ginocchio dopo essere caduta. Un incidente che potrebbe capitare a chiunque, ma che le è costato ...Luciana Littizzetto vita privata: Luciana non si è mai ripresa dopo la caduta del 2019, e adesso le complicazioni tornano a darle ...