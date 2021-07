Love is in the air, anticipazioni 23 luglio: Eda e Serkan vengono scoperti (Di giovedì 22 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: puntata 23 luglio. Il matrimonio di Selin ha avuto grosse conseguenze per tutti, Eda e Serkan vengono scoperti. Eda e Serkan al matrimonioDa un lato il matrimonio saltato di Selin e Ferit, dall’altro la storia d’amore appena nata tra Eda e Serkan. Le coppie non sono mai state così opposte come in questo momento. Il sentimento della Yildiz e del Bolat sembra indistruttibile, tra due mesi partiranno insieme per l’Italia. Eda concluderà il suo percorso di studi in architettura del paesaggio, mentre Serkan ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021)is in the air: puntata 23. Il matrimonio di Selin ha avuto grosse conseguenze per tutti, Eda e. Eda eal matrimonioDa un lato il matrimonio saltato di Selin e Ferit, dall’altro la storia d’amore appena nata tra Eda e. Le coppie non sono mai state così opposte come in questo momento. Il sentimento della Yildiz e del Bolat sembra indistruttibile, tra due mesi partiranno insieme per l’Italia. Eda concluderà il suo percorso di studi in architettura del paesaggio, mentre...

