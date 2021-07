Love is in the Air Anticipazioni 23 luglio 2021: Arriva Efe Akman, il nuovo rivale di Serkan. Eda è affascinata! (Di giovedì 22 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Efe Akman Arriva all'Art Life ed Eda ne rimane affascinata. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 luglio 2021) Scopriamo insieme lediis in the Air per la puntata del 23. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Efeall'Art Life ed Eda ne rimane affascinata.

