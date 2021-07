Love is in the air anticipazioni 23 luglio 2021: arriva Efe Akman e ora Serkan ha un nuovo nemico (Di giovedì 22 luglio 2021) Love is in the air torna domani, venerdì 23 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: fa il suo ingresso Efe Akman, nuovo rivale, non solo lavorativo, di Serkan. Love is in the air torna domani, venerdì 23 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano l'arrivo di un nuovo rivale per Serkan. Selin raccoglie i cocci della sua vita e riceve il supporto di Melek, come anticipa il promo dell'episodio 40. Intanto, la notizia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021)is in the air torna domani, venerdì 23, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: fa il suo ingresso Eferivale, non solo lavorativo, diis in the air torna domani, venerdì 23su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Leannunciano l'arrivo di unrivale per. Selin raccoglie i cocci della sua vita e riceve il supporto di Melek, come anticipa il promo dell'episodio 40. Intanto, la notizia ...

