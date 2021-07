Lotto, vincita da sogno con pochi euro: c’è una ruota protagonista (Di giovedì 22 luglio 2021) Tante le emozioni nell’ultimo concorso del Lotto, che ha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Una davvero clamorosa. Tutti i dettagli Emozioni forti nel concorso del Lotto che ha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Tantissime le vincite ed i festeggiamenti da Nord a Sud per un concorso che con il trascorrere degli anni mantiene L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021) Tante le emozioni nell’ultimo concorso del, che ha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Una davvero clamorosa. Tutti i dettagli Emozioni forti nel concorso delche ha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Tantissime le vincite ed i festeggiamenti da Nord a Sud per un concorso che con il trascorrere degli anni mantiene L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

primogiornale : Vincita da 47.500 euro al Lotto nel concorso del 20 luglio. La giocata vincente è stata effettuata a Negrar, dove u… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LOTTO - Campania in festa: a Torre del Greco centrata una vincita da 66mila euro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LOTTO - Campania in festa: a Torre del Greco centrata una vincita da 66mila euro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LOTTO - Campania in festa: a Torre del Greco centrata una vincita da 66mila euro - susydigennaro : RT @napolimagazine: LOTTO - Campania in festa: a Torre del Greco centrata una vincita da 66mila euro -