Advertising

zazoomblog : Lotteria degli scontrini nuova estrazione: ecco i codici vincenti del 22 luglio - #Lotteria #degli #scontrini… - lifestyleblogit : Lotteria degli scontrini, nuova estrazione: ecco i codici vincenti del 22 luglio - - italiaserait : Lotteria degli scontrini, ecco i fortunati codici vincenti estratti oggi, giovedì 22 luglio - Adnkronos : #lotteriadegliscontrini, nuova estrazione: ecco i codici vincenti del 22 luglio. - AlguerIT : SASSARI Lotteria degli Scontrini premia Sassari -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

15 premi da 25mila euro e 25 da 10mila Sono stati estratti oggi 22 luglio i 15 codici vincenti del concorso settimanale dellaScontrini, ognuno dei quali si aggiudica 25mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha inoltre diffuso i codici vincenti dei 25 premi settimanali aggiuntivi da 10mila euro ciascuno. ......ai chi si vaccina? Dargli in omaggio dei biglietti del cinema o farlo partecipare a una...l'altra solo come un potenziale vettore di contagio ma come una persona con cui può intrattenere...Eccoli gli attesi 15 codici vincenti del concorso settimanale della Lotteria degli Scontrini: ciascuno di questi si aggiudica 25mila euro. Ma non solo, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha diffuso anche i 2 ...Spicca ancora la Lombardia nelle vincite settimanali della lotteria degli scontrini. Tre dei premi da 25mila euro, riporta Agipronews, sono finiti a Pavia, Bergamo e Lodi, mentre ...