L'oscura Forza che ha reso la Cina una cyberpotenza (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la consueta conferenza stampa al ministero degli Esteri cinese, ieri il portavoce superfalco Zhao Lijian ha risposto a una domanda della tv di stato dicendo che l’America non può accusare la Cina di condurre attacchi informatici perché “non è credibile”: “Gli Stati Uniti sono la fonte maggiore di cyberattacchi subiti dalla Cina, circa il 53 per cento”. Lunedì scorso l’America e i suoi alleati, tra cui Regno Unito, Giappone, Unione europea e Nato, hanno inviato un messaggio coordinato, inedito e chiaro sul “comportamento irresponsabile” della Repubblica popolare cinese nello spazio cibernetico. Ieri l’Amministrazione Biden ha diffuso ulteriori ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la consueta conferenza stampa al ministero degli Esteri cinese, ieri il portavoce superfalco Zhao Lijian ha risposto a una domanda della tv di stato dicendo che l’America non può accusare ladi condurre attacchi informatici perché “non è credibile”: “Gli Stati Uniti sono la fonte maggiore di cyberattacchi subiti dalla, circa il 53 per cento”. Lunedì scorso l’America e i suoi alleati, tra cui Regno Unito, Giappone, Unione europea e Nato, hanno inviato un messaggio coordinato, inedito e chiaro sul “comportamento irresponsabile” della Repubblica popolare cinese nello spazio cibernetico. Ieri l’Amministrazione Biden ha diffuso ulteriori ...

Nuove accuse di hackeraggi da parte degli Stati Uniti, questa volta contro oleodotti e gasdotti. La Cina si difende: siete voi che ci spiate. Ma negli ultimi anni Pechino ha dato nuova priorità politi ...

